Jahresrückblick Teil 1

"Was war es früher doch schön, den Schutzmann an der Ecke zu sehen!" Immer mal wieder hört man diesen Satz, mit der die mangelnde Präsenz der Polizei vor Ort ein wenig angeprangert wird.



Natürlich ist eine solche subjektive Aussage schnell gemacht, fehlt doch der objektive Blick aufs Ganze. Kennt man aber den komplexen Arbeitsbereich der Polizei, dann weiß man sehr wohl, "dass Polizei nicht immer draufsteht, aber drinsteckt".

Und genau das mussten zwei 16 Jahre alte Bochumer erfahren, die am gestrigen 8. Juli im Wattenscheider Stadtgarten Cannabis kaufen wollten und auf der Suche nach einem Dealer waren. Zur Info: Diese Grünanlage wurde in den Nachmittagsstunden von Polizeibeamten des zivilen Einsatztrupps bestreift.

Wen machten die beiden Jugendlichen als potenzielle Drogenverkäufer aus? Zwei erfahrenen Zivilpolizisten des Bochumer Polizeipräsidiums.

So erfolgte die Kontaktaufnahme zu einem der Beamten: " Grüß dich Bruder, schön dich zu sehen!" Danach holte einer der 16-Jährigen zwei Fünf-Euro-Scheine aus der Tasche und drückte sie dem zweiten Polizisten in die Hand - mit den Worten: "Bruder, mach mal für'n Zehner Gras klar, wir müssen das beste Gras der Welt bekommen".

Nun gut, diese Ware haben sie natürlich nicht bekommen, dafür aber eine Anzeige.

Und was haben diese beiden Jugendlichen und hoffentlich auch einige der oben beschriebenen "Besserwisser" jetzt gelernt? Polizei steht nicht immer drauf, steckt aber drin!

Jahresrückblick Teil 2

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt führte am 5. Februar in Bochum zur Entlarvung des "Urkundenfälschers des Jahres".



Was war passiert? Gegen 10.40 Uhr fiel einem Motorradpolizisten an der Robertstraße ein Pkw mit Rechtslenker und englischem Kennzeichen auf, dessen Fahrer nicht angeschnallt war.

Der am Steuer sitzende Deutsch sprechende Senior händigte dem Beamten ein Dokument mit der Bezeichnung "International Driving Document" mit dazugehöriger Plastikkarte aus.

Darüber hinaus gab der Mann an, in England sowie in den USA zu wohnen. Diesbezüglich wies er sich mit einer ID-Karte aus, die erkennen ließ, dass der Karteninhaber in Kalifornien lebt, 79 Jahre alt ist und einen Doktortitel trägt.

Schnell war dem Polizisten klar, dass die Dokumente gefälscht sind und er begann nach der Belehrung "nachzubohren": "An welcher Universität haben sie den Doktortitel erworben?" - "Ich kann mich nicht genau erinnern!" - "Was war denn deren Titel?" - "Der ist mit entfallen, aber ich habe mich mit internationalem Recht beschäftigt!"

Wenig später hörte der Polizist auf, nachzufragen und eröffnete dem Autofahrer den Tatvorwurf des Missbrauchs von Titeln.

Aber das war nicht alles! Das Auto ist in England nicht versichert, es besteht dort eine Steuerschuld seit 2013 und die technische Überprüfung hat seit knapp sieben Jahren auch nicht mehr stattgefunden.

Darüber hinaus räumte der Senior ein, nie eine Fahrerlaubnis besessen zu haben und seit Jahren mit seinen Fantasiedokumenten unterwegs zu sein. Ergänzend gab er zu verstehen, dass er durch "seinen" Doktortitel bei Kontrollen erheblich vertrauenswürdiger wirkt.

Aber wer ist der Mann nun wirklich? Das stellte sich erst auf der Wache heraus - nach der Auswertung seiner Fingerabdrücke.

Es handelt sich um einen einschlägig polizeibekannten Gewohnheitsbetrüger, der wirklich 79 Jahre alt ist und nicht in England oder im sonnigen Kalifornien lebt, sondern in unserer Nachbarstadt Dortmund.

Dorthin ging es für den Senior nach der umfangreichen Anzeigenaufnahme zurück, aber nicht mit dem Auto und auch ohne die vielen sichergestellten Ausweise, Dokumente und Plastikkarten. Die und der 79-Jährige werden unseren Ermittlern noch ganz viel Arbeit bereiten.

Pressestelle : Polizei Bochum