Die Coronakrise macht Einkaufen nicht nur in puncto Hygiene zur Herausforderung. Auch die Lebensmittel werden teurer. Wieso kosten Produkte plötzlich mehr?

Die Coronakrise ist in allen Lebensbereichen zu spüren – vor allem jedoch beim Einkaufen. Wer dieser Tage einen Supermarkt betritt, fühlt sich schnell an einen Endzeitfilm erinnert. Türsteher, mit Desinfektionsmittel bewaffnet, leiten gemeinsam mit roten Pfeilen auf dem Boden den Weg in die Einkaufswelt von heute. Mit Mundschutz und Handschuhen bahnen sich die Kunden den Weg durch die Supermarkgänge. Während man von all den Eindrücken wie ferngesteuert an der Plexiglas-Kasse bezahlt, geht ein Detail fast unter: Der Einkauf war ganz schön teuer. Habe ich nur mehr gekauft – oder haben sich die Preise wirklich erhöht?

Mein Gefühl hat sich nicht geirrt. Ich muß als Kunde deutlich tiefer in die Tasche greifen als sonst. Und das stimmt durchaus: Die Lebensmittelpreise sind deutlich gestiegen, wie aus Daten der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn hervorgeht. In diesem letzten Monaten mussten Verbraucher für frische Lebensmittel fast zehn Prozent mehr zahlen als im Juni 2019.

Erhöhte Preise sind vor allem bei frischen Produkten zu beobachten. Diese Gemüsesorten sind besonders teuer geworden:

Während Brokkoli im Juni 2020 ganze 62 Prozent und Blumenkohl 69 Prozent teurer war als im Vorjahresmonat, mussten Kunden für Zucchini sogar 92 Prozent mehr bezahlen.

Preise für Äpfel sind seit dem Frühjahr 2020 um ein Viertel mehr als im Jahr zuvor, die Preise für Zitrusfrüchte sind sogar um 30 Prozent gestiegen. Diese Artikel werden häufig aus Frankreich oder Spanien importiert, die wiederum stark von der Coronakrise betroffen sind.

Das Gleiche bemerkt man auch bei Konserven und Fertiggerichte. Es handelt sich hierbei nicht um Hamsterkäufe, sondern so lange sich die Menschen Sorgen um ihre Gesundheit machen und die Öffentlichkeit meiden, werden wohl weiterhin viele Kunden vor allem zu länger haltbaren Lebensmitteln greifen, um sich einen Vorrat anzulegen.

Hinter der Preissteigerung steckt unter anderem ein Mangel an Erntehelfern wegen der Reisebeschränkungen. Denn diese sind wegen der Corona-Pandemie größtenteils gar nicht erst angereist oder aus Panik nicht mehr zurückzukommen direkt wieder abgereist,

Auch das Abreißen internationaler Lieferketten infolge des Corona-Lockdowns lässt die Preise steigen.

Diese Lebensmittel sind außerdem betroffen:

Anfang Mai wurden beim Discounter Aldi die Preise für Milch und Milchprodukte erhöht.

Auch Fleisch- und Wurstprodukte, allen voran Schweinefleisch, sind in den vergangenen Wochen teurer geworden.

Beim Schweinefleisch, das im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17 Prozent teurer geworden ist, wirke sich auch der Corona bedingte Rückgang des Asiengeschäfts vor allem mit China aus. Die hohe Fleischnachfrage aus China hatte im vergangenen Jahr den Schweinemästern hohe Erzeugerpreise beschert. Wegen des Corona-Ausbruchs dort sei der Absatz gesunken. Inzwischen laufe aber das China-Geschäft langsam wieder an.

Auch Onlineshops erhöhen die Preise

Des Weiteren ist auch bei Produkten ein Preisanstieg zu vermerken, die es aufgrund der verordneten Geschäftsschließungen nur noch online zu kaufen gibt. Dazu gehören unter anderem Kleidung, Elektronik und digitale Medien wie Videospiele. Zudem müssen die Kunden bei vielen großen Versandhändlern mit einer längeren Lieferzeit rechnen.

Auch das Tanken ist nicht mehr so günstig

An den Tankstellen bemerkt man das dort der Literpreis für Diesel und Super-Benzin wieder gestiegen ist.