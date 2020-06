Am Montag stehen in Bochum weitere Lockerungen in den Corona-Beschränkungen an.

Das sieht eine Rechtsverordnung der Landesregierung vor, die von der Stadtverwaltung umgesetzt werden muss.

So sind u.a. private Feiern aus herausragendem Anlass, wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Geburtstage wieder mit bis zu 50 Personen erlaubt.

Allerdings gelten auch hier bestimmte Bedingungen: Hygieneregeln und eine Anwesenheitsliste wie im Restaurant - das gilt auch für den Geburtstag im eigenen Wohnzimmer, damit zurückverfolgt werden kann, wer mit wem Kontakt hatte.

Bei standesamtlichen Trauungen oder beim Zusammenkommen nach einer Beerdigung darf auf eine Maske verzichtet werden, heißt es von der Landesregierung.

Auch das öffentliche Grillen ist ab Montag wieder erlaubt, Flohmärkte dürfen stattfinden und Saunen dürfen öffnen. Außerdem darf man in Gruppen von bis zu 10 Personen auch wieder in geschlossenen Räumen Sport machen.

Bin mal gespannt, wie sich die "neue Freiheit" und die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in der Statistik auswirken wird. Hoffentlich geht der "Schuss" nicht nach hinten los!