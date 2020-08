Zwei Wochen vor dem Saisonstart hat Landesliga-Aufsteiger SW Wattenscheid 08 mit gravierenden Personalproblemen zu kämpfen. Gleich zehn Spieler fehlten Coach Christian Möller beim Testspiel in Schwerin.

Angesichts dieser misslichen Situation war es erstaunlich, dass sich die Schwarz-Weißen dennoch mit 1:0 beim Bezirksligisten BG Schwerin durchsetzen konnten. Bei etwas konsequenterer Chancenverwertung hätte der Sieg im Castroper Vorort noch höher ausfallen können. Vor allem Neuzugang Zakaria El-Lahib ließ gleich zwei „Hochkaräter“ ungenutzt. Auf der anderen Seite hielt 08-Abwehrchef Patrick Nkoa mit einer tadellosen Leistung die Defensive gut zusammen.

Der Treffer des Tages fiel in der 50. Minute als David Schroven von einem schnell ausgeführten Freistoß des nach der Pause eingewechselten Jan Tegtmeier profitierte.

Ligakonkurrent DJK Wattenscheid setzte sich am Stadtgarten mit 6:2 gegen den SC Frintrop durch. Tobias Mauroff traf gleich dreimal ins Schwarze. Die übrigen Treffer gingen auf das Jkonto von Mahmut Gülnaz, Kamil Kokoschka und Marco Gruner.

Trotz eines frühen 1:3-Rückstandes nach bereits 27 Minuten konnte der VfB Günnigfeld sich an der Kirchstraße noch mit 4:3 gegen Union Frintrop durchsetzen. Marvin Fahr (2), Gökan Turan und Cihan Tasbas trafen für die Hausherren, die am Donnerstag um 18.45 Uhr den Nachbarn DJK zu einem weiteren Test empfangen.