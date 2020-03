SW Wattenscheid 08 ist neuer Bezirksliga-Tabellenführer. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den bisherigen Ligaprimus SG Welper haben sich die Schwarz-Weißen eine Top-Position für den Rest der Saison heraus gespielt.

In den ersten 45 Minuten hatten die beiden Abwehrreihen auf dem Hartplatz an der Dickebankstraße alles im Griff. Torchancen waren hüben wie drüben absolute Mangelware. Die beste Chance hatten die Hausherren, als David Schroven mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Bastian Dirsus nur knapp das Ziel verfehlte.

Im zweiten Durchgang legten beide Mannschaften noch einen Zahn zu, und es gab auch in den Strafräumen vielversprechende Aktionen. „Ich bin heute auch mit einem Remis zufrieden“, bekundete 08-Vorstandschef Willi Peters eine Viertelstunde vor dem Ende. Zur gleichen Zeit wechselte Coach Christian Möller Gabriel Raducanu für den gelb-rot gefährdeten Dennis Sickel ein.

Und der SW-Trainer bewies damit das vielzitierte „goldene“ Händchen. Raducanu war nicht einmal fünf Minuten auf dem Feld, als er eine Ecke von Bastian Dirsus per Kopf „veredelte“. Welper warf alles nach vorne, drängte auf den Ausgleich, doch die Abwehr um den bärenstarken Neuzugang Nkoa Amougou hielt dem Druck stand. In der Nachspielzeit schloss Marc Pape einen Konter mit einem satten Linksschuss zum 2:0-Endstand ab.

Die Dickebank-Elf grüßt nun mit einem Zähler Vorsprung von der Tabellenspitze – und könnte diesen im Falle eines Sieges am 12. März im Nachholspiel in Günnigfeld sogar noch ausbauen.

Der VfB war indes zur Tatenlosigkeit verurteilt. Die Partie bei CF Kurdistan fiel den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer.