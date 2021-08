Der Saisonauftakt der SG Wattenscheid 09 ist geglückt. Es war kein Sieg mit Pauken und Trompeten, sondern ein ganz hartes Stück Arbeit. Die 09er setzten sich vor 785 Besuchern am Sonntag im Lohrheidestadion mit 3:2 (2:1) gegen RSV Meinerzhagen durch. Schon am Freitag geht es bei Westfalia Herne weiter.

Trainer Christian Britscho musste beim Saisondebüt weiterhin auf die verletzten Tim Kaminski, Tom Sindermann, Roman Zengin und Kapitän Norman Jakubowski verzichten. Etwas überraschend musste Heimkehrer Berkant Canbulut zunächst auf der Bank Platz nehmen. Allerdings nur bis zur 20. Minute, da löste Canbulut den angeschlagenen Russel Ngankam ab.

Bis dahin hatte das Spiel schon Fahrt aufgenommen, die Gäste agierten überraschend offensiv und bereiteten der 09-Hintermannschaft zunächst einige Probleme. Allerdings brachten sich die Hausherren einige Male auch selbst in Schwierigkeiten, so als Schlussmann Bruno Staudt einen Ball vertändelte, und das Leder nur hauchdünn am Pfosten vorbei rollte.

Die ersten offensiven SGW-Duftmarken setzten Umut Yildiz (10.) mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel und Nico Lucas (14.), dessen Distanzschuss zur Ecke abgefälscht wurde. Aber die Gäste aus dem Märkischen Kreis konnten sich immer wieder befreien und mit viel Leidenschaft vor allem im Mittelfeld zeitweise die Oberhand gewinnen. Trotzdem war es einigermaßen überraschend, als der RSV in der 27. Minute in Führung ging. Gräßer traf aus halbrechter Position aus ziemlich spitzem Winkel per Flachschuss.

Doch 90 Sekunden später konnte auch der 09-Anhang jubeln. Nach einer Canbulut-Ecke setzte Innenverteidiger Frederik Wiebel energisch nach und konnte das Leder aus kurzer Distanz ins Netz bugsieren. Weitere zwei Minuten später hatten die Hausherren nach einer sehenswerten Kombination über Felix Casalino und Mike Lewicki gar die Führung auf dem Fuß, doch Umut Yildiz, der mit seinen vielen Tempodribblings enorme Lücken riss, offenbarte aber wieder einmal seine Abschlussschwäche. Unmittelbar vor dem Pausentee durften die SGW-Fans dennoch jubeln. Goalgetter Felix Casalino hatte nach einem Pass in die Tiefe das Leder von der linken Seite uneigennützig quergespielt – genau auf Mike Lewicki, der nur noch einschieben musste.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte die Britscho-Truppe mit hohem Tempo weiter. Felix Casalino (57.) scheiterte mit einem Heber, und Umut Yildiz (60.) jagte das Leder nach einem Sololauf (vorbei an drei Gästespieler) aus Linksaußenposition am Kasten vorbei. Ein Querpass zu Casalino wäre wahrscheinlich die erfolgreichere Variante gewesen.

In der Folge verloren die Hausherren den Faden, und Meinerzhagen wurde zusehends stärker. Beinahe zwangsläufig der Ausgleich, den der aufgerückte Innenverteidiger Bauman (70.) mit einem kapitalen Distanzschuss aus 25 Metern erzielte.

Doch wieder einmal zeigte die junge 09-Truppe eine Riesenmoral und mobilisierte in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. In der 78. Minute dann der verdiente Lohn für die Bemühungen. Ein Freistoß von Phil Britscho aus dem rechten Halbfeld rutschte an Freund und Feind vorbei durch ins lange Eck. Danach verteidigten Schurig und Co mit Herz und Leidenschaft den knappen Vorsprung.

Staudt, Arifi, Wiebel, Schurig, Britscho, Lucas (89. Esser), Hönicke (86. Nakalyuzhnny), Lewicki, Ngankam (20. Canbulut), Yildiz, Casalino (86. Kleine)

0:1 Gräßer (27.), 1:1 Wiebel (29.), 2:1 Lewicki (44.), 2:2 Bauman (70.), 3:2 Britscho (78.)

Gelbe Karten: Lucas, Hönicke, Britscho

Zuschauer: 785

