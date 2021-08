Das nennt man wohl einen „klassischen“ Fehlstart. Sowohl die DJK als auch Schwarz-Weiß 08 fingen sich am ersten Spieltag Niederlagen ein. Den Stab brechen wollte niemand, aus den Fehlern lernen – hieß es einträchtig.

„Die Niederlage war auch in der Höhe verdient“, bilanzierte SW-Coach Christian Möller nach dem 2:5 bei Wanne 11. Die 08er erlaubten sich in der Defensive zu viele „Aussetzer“, begünstigten gleich drei Treffer der Hausherren durch individuelle Fehler.

Nach dem Blitzstart der Gastgeber konnten die 08er zunächst durch einen von David Schroven verwandelten Strafstoß gleichziehen. „Wir haben hinten nicht gut gestanden und insgesamt in der Defensive nicht gut gearbeitet“, so Möller, der mit seinem Team zur Halbzeit schon mit 1:3 im Hintertreffen lag. „Die Moral war gut. Die Truppe hat sich nicht aufgegeben“, sah Möller trotz der Niederlage in Wanne auch positive Ansätze. Fabio Herrmann hatte nach einem Freistoß noch einmal zum zwischenzeitlichen 2:4 verkürzen können.

Trotz der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Hilbeck sahen die Verantwortlichen der DJK „kein schlechtes Spiel.“ In Sachen Torchancen sah DJK-Coach Hasan Gören ein deutliches Plus bei seiner Mannschaft. Bei einem Kopfball von Tobias Mauroff aus kurzer Distanz reagierte der Gästeschlussmann überragend und verhinderte die mögliche Führung der Hausherren. Eiskalt erwischt wurde die DJK dann bei einem Konter. Bei einem Schuss aus mehr als 30 Metern hatte der zuweit vor seinem Kasten stehende Schlussmann Kim Kaemper keine Abwehrmöglichkeit mehr. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff schlossen die Gäste aus dem Kreis Soest einen Angriff über die rechte Seite mit dem spielentscheidenden Treffer zum 0:2 ab.

„Wir haben eine fast völlig neuformierte Truppe. Der Lernprozess dauert etwas. Uns hat heute gefehlt, auch einmal ,dreckig' zu spielen“, verwies Co-Trainer Paul Helfer auf die fehlende Erfahrung im Stadtgarten-Team.