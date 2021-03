Das ist ein echter Knaller in der fußballlosen Zeit. Oberligist Wattenscheid 09 holt Berkant Canbulut zurück an die Lohrheide.

Für den offensiven Mittelfeldspieler heißt es "Aller guten Dinge sind drei", denn es ist Canbuluts drittes Engagement an der Lohrheidestraße. Bereits unter Trainer André Pawlak trug der heute 29-Jährige, der damals aus Sprockhövel in die Hellwegstadt gekommen war, das SGW-Trikot.

Nach wenig glücklichen Episoden in Velbert und Ahlen kehrte Canbulut 2016 zurück nach Wattenscheid und avancierte in seiner zweiten 09-Phase zu einem absoluten Leistungsträger.

Ein Stück Unsterblichkeit bei den 09-Fans hat er sich durch seine erfolgreichen Auswärtsauftritte unter Flutlicht an der Essener Hafenstraße erspielt. Beim 2:1-Sieg am 29. April 2019 hatte "Berko", wie er von den Fans liebevoll gerufen wird, beide Wattenscheider Treffer erzielt. Schon im Frühjahr 2018 war Canbulut beim 3:2-Sieg in Essen der "Matchwinner" mit seinem entscheidenden Tor.

Nach der Insolvenz im Herbst 2019 hatte sich Canbulut dem Regionalligisten TuS Haltern angeschlossen und war im letzten Sommer zum Westfalenligisten Hagen 11 gewechselt.

"Die SGW ist tief in meinem Herzen und trotz aller Schwierigkeiten, die es vor der Insolvenz gab, war die Zeit in Wattenscheid die mit Abstand schönste in meiner Karriere", so Canbulut vor dem Start in seine dritte 09-Phase.