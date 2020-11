Mehrere hundert Frauen, Männer und Jugendliche leben in Bochum ohne Zuhause. Jede*r hat eine eigene Geschichte, einen kulturellen Hintergrund, unterschiedliche Träume und Hoffnungen. Was sie gemeinsam haben, ist der Ausschluss aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, der Wunsch nach Respekt, die Angst vor Kälte.

In diesem Jahr hat sich die Höntroper Jugend gegen eine Weihnachtsfeier entschieden und möchte in den so oder so schon schwierigen Zeiten etwas Gutes tun. Das J-Team wird die Zeit und Energie nutzen, um gemeinsam das Weihnachtsfest derjenigen, die aktuell in Bochum auf der Straße leben, mit einem kleinen Lichtstrahl zu erhellen. ABER: Hier ist nicht nur die Höntroper Jugend, sondern es sind alle Mitglieder des Vereins gefragt!

Das Höntroper J-Team unterstützt die Aktion „Bochum hilft“ und packt Weihnachtspäckchen. Eine Vielzahl Bochumer Institutionen sowie Partner*innen aus Einzelhandel und Gastronomie hat sich zusammengeschlossen, um ein Zeichen gegen Armut in der Stadt zu setzen, und wohnungslosen Mitbürger*innen ihre Solidarität zu erklären. Der Höntroper Nachwuchs ruft dazu auf, im Namen des Turnbund Höntrop Päckchen zu packen, die das J-Team dann am 02.12.2020 an die Organisatoren übergeben dürfen.

Noch bis zum 30.11.2020 öffnen wir unser Vereinsbüro und sammeln Weihnachtspakete für diejenigen, die derzeit in Bochum auf der Straße leben! Jeden Tag von Montag bis Freitag zwischen 12:30 Uhr und 18:00 Uhr könnt ihr die Pakete im Vereinsbüro abgeben. Wer nicht mobil ist, die Aktion aber trotzdem unterstützen wollen, meldet sich gerne telefonisch (0 23 27 / 95 71 06) oder per E-Mail (Info@TB-Hoentrop.de).

Hier noch einige Tipps für ein geeignetes Päckchen:

Packt bitte entweder für einen Mann oder eine Frau ein Päckchen. Markiert deutlich sichtbar auf dem Päckchen, für wen der Inhalt gedacht ist. Der Männeranteil bei den Empfänger*innen liegt deutlich über dem Frauenanteil (Verhältnis 80% zu 20%). Zudem ist auch Tierfutter ein tolles Geschenk. Tierfutter (Hunde, Katzen) sollte separat verpackt werden. Bedenkt auch, dass eher Hunde- als Katzenfutter benötigt wird.

Für Menschen mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße und ohne Obdach sind beispielsweise folgende Dinge besonders wertvoll:

Mütze, Handschuhe, Schal, Socken, Unterwäsche; Hygieneartikel (abgepackte Seife, Handdesinfektion – Lotion oder Tücher), Pflege- und Hygieneprodukte (Duschgel, Einwegrasierer, Creme, Deo, Papiertaschentücher, Feuchttücher, Tampons oder Binden für Damen, Pflaster...), Kaffeesticks (löslicher Kaffee), Teebeutel, Tütensuppen, Kekse, Süßigkeiten, Hand- und Zehenwärmer. Und sehr gerne auch einen handgeschriebenen Gruß.

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Weitere Informationen auf der Vereinsseite unter www.TB-Hoentrop.de.