Die fußballlose Zeit geht zu Ende. Samstag und Sonntag rollt im Sportzentrum Westenfeld wieder das runde Leder. In der Halle der Maria-Sibylla-Merian-Schule ermitteln die Fußballer ihre Hallenstadtmeister – den Auftakt machen am Samstag ab 12 Uhr die ersten Mannschaften, Sonntag treten die Reserveteams an.

Den Tausch der Veranstaltungstage hat der Fußballkreis Bochum den Ausrichtern vorgegeben. In der Vergangenheit hatten stets die Zweitvertretungen den Auftakt in den Bezirken bestritten. Nun also andersherum. Die Verantwortlichen erhoffen sich eine größere Zuschauerresonanz.

In Wattenscheid konnten sich die Ausrichter in der jüngeren Vergangenheit allerdings nie über mangelnden Publikumszuspruch beklagen. Veranstalter DJK Wattenscheid hofft, dass sich dieser Trend fortsetzt. Bereits am Freitag um 16 Uhr wird der Verein vom Stadtgarten mit den Aufbauarbeiten im Sportzentrum Westenfeld beginnen.

"Das ist für unseren Verein ein gewaltiger Kraftakt", so DJK-Chef Reinhard Fischer. Mindestens 20 Helfer müssen während der gesamten Veranstaltungszeit in der Halle sein. Die DJK will das 14-stündige Organisationspensum in vier Schichten an den beiden Veranstaltungstagen stemmen.

"Für uns ist es außerordentlich erfreulich, dass unsere erste Mannschaft am Sonntag auch bei der Organisation mithilft", lobt Fischer den Zusammenhalt bei der DJK.

Spiele über 12 Minuten

Vorher steht für die Mannschaft von Manfred Behrendt am Samstag ab 12 Uhr allerdings das sportliche Kräftemessen an. Die DJK holte in den letzten beiden Jahren den Wattenscheider Titel und geht somit auch als Favorit ins Turnier.

"Ein Platz unter den besten drei Teams ist Pflicht, der Rest wäre dann die Kür", so Fischer. Von den zwölf Vereinen der Hellwegstadt ermitteln neun Teams (der FSV Sevinghausen, der FC Höntrop 80 und die SGW sind nicht am Start) in der Westenfelder Halle der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule (neue Halle!) nicht nur den inoffiziellen Stadtmeister, sondern auch die drei Teams, die Wattenscheid bei der Stadtmeisterschaft in einer Woche in der Rundsporthalle am Bochumer Stadion vertreten werden. Als Favoriten gehen zwangsläufig die höherklassigen Mannschaften in den Wettbewerb - allen voran Titelverteidiger und Ausrichter DJK sowie die beiden Bezirksligisten SW Wattenscheid 08 und VfB Günnigfeld. Die Kicker von der Dickebank hatten sich in der jüngeren Vergangenheit als wahre Hallenkönige erwiesen - in den letzten sieben Jahren ging der Titel allein viermal an 08.

Gespielt wird in zwei Vorrundengruppen nach dem Modus „jeder gegen jeden“. Alle Spiele dauern zwölf Minuten. Die drei besten Vereine aus den Gruppen kommen in die Zwischenrunde. Wenn der Zeitplan einigermaßen eingehalten wird, dann steht gegen 18.30 Uhr Uhr der neue Wattenscheider Hallenmeister fest. Auch der Zweit- und Drittplatzierte werden am nächsten Wochenende die Farben der Hellwegstadt in der Rundsporthalle bei den Meisterschaften der Gesamtstadt vertreten. Am Sonntag um 13.30 Uhr geht es mit neun Reserveteams weiter.

Der Spielplan

12 Uhr: DJK Wattenscheid - FC Hasretspor

12.15 Uhr: SW Eppendorf - RW Leithe,

12.30 Uhr: VfB Günnigfeld - SV Höntrop

12.45 Uhr: FC Neuruhrort - DJK Wattenscheid

13 Uhr: FC Hasretspor - SW Eppendorf

13.15 Uhr: SW Wattenscheid 08 - SF Westenfeld

13.30 Uhr: RW Leithe - FC Neuruhrort

13.45 Uhr: DJK Wattenscheid - SW Eppendorf

14 Uhr: VfB Günnigfeld - SW Wattenscheid 08

14.15 Uhr: FC Neuruhrort - FC Hasretspor

14.30 Uhr: RW Leithe - DJK Wattenscheid

14.45 Uhr: SF Westenfeld - SV Höntrop

15 Uhr: SW Eppendorf - FC Neuruhrort

15.15 Uhr: SV Höntrop - SW Wattenscheid 08

15.30 Uhr: FC Hasretspor - RW Leithe

15.45 Uhr: SF Westenfeld - VfB Günnigfeld

Zwischenrunde ab 16.15 Uhr