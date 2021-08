Den Saisonauftakt hat sich Bezirksligist VfB Günnigfeld ganz anders vorgestellt. Das hoch gehandelte Team von der Kirchstraße unterlag mit 0:1 bei Adler Riemke.

„Das war ein gebrauchter Tag für uns“, fasste VfB-Trainer Dino Degenhard seine Gefühlslage nach der Auftaktpleite zusammen. Vor allem im ersten Durchgang gingen die Günnigfelder allzu großzügig mit ihren Torchancen um. Kamil Kokoschka (zweimal) und Cihan Tasbas tauchten frei vor dem Adler-Schlussmann auf, konnten das Leder allerdings nicht „versenken“. Zudem beklagte der VfB einen verweigerten Strafstoß nach einer Attacke gegen Timo Farris.

Farris war es auch der schwungvoll die zweite Hälfte einläutete. Seine Flanke jagte Marco Gruner ans Aluminium. Dann kam es, wie es in ähnlichen Partien oft schon geschehen ist. Riemke setzte einen Konter und ging überraschend in Führung.

„Wir hatten geschätzt 80 Prozent Ballbesitz, haben aber daraus nichts Zählbares gemacht“, klagte Degenhard. „Mir hat auch die letzte Leidenschaft gefehlt. Das wirkte oft sehr pomadig trotz der Überlegenheit“, so der VfB-Trainer weiter. Trotz Unterzahl brachte Riemke die knappe Führung über die Zeit. Auch ein Kopfball von Marvin Fahr konnte in der Schlussphase keine Wende mehr bringen.