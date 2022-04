Der Start in die Aufstiegsrunde ist der SG Wattenscheid 09 am Sonntag mit einem 3:0-Sieg in Schermbeck prächtig geglückt. Durch die zeitgleiche Niederlage des bisherigen Spitzenreiter aus Paderborn hat die Britscho-Elf den Abstand zur Tabellenspitze verkürzen können.

Trainer Christian Britscho hatte die Hintermannschaft umgestellt. Timm Esser, der gegen Münster verhindert war, kehrte ins Team zurück. Dafür bekam Kapitän Marvin Schurig eine Pause. Zudem mussten die 09er kurzfristig den angeschlagenen Tom Sindermann ersetzen.

In der ersten halben Stunde sah es nicht nach einem Erfolg der Lohrheidekicker aus, die offensiv so gut wie gar nicht statt fanden. Wie aus dem Nichts brachte Felix Casalino aus halbrechter Position die SGW mit seinem neunten Saisontreffer in Führung. Wenig später scheiterte der Ex-Sprockhöveler nach einem Foul an Nils Hönicke vom Elfmeterpunkt.

Besser machte es nach einer guten Stunde Emre Yesilova, der vom „Punkt“ das vorentscheidende 2:0 erzielte. Rückkehrer Yesilova setzte in Schermbeck auch den Schlusspunkt, Er traf sieben Minuten vor dem Ende mit einem direkt verwandelten Freistoß, der das Prädikat „Tor des Monats“ verdient hatte.

Am Gründonnerstag um 19.30 Uhr steht die Kreispokalpartie in Linden an, danach kommt es am Ostermontag in der Lohrheide zum Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter Kaan-Marienborn.

Staudt, S. Köse (33. Canbulut), Esser, Malcherek, Yerli, Lucas, Hönicke, Schmitz, Yesilova (86. Knabe), Yildiz (88. Osenberg), Casalino (78. Arifi)