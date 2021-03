Als Kind kickte er bei der SG Wattenscheid 09, dann wechselte er zum VfL Bochum (A-Junioren-Bundesliga und U23), machte 2014 am Hellweg-Gymnasium sein Abitur, studierte, kickte und lebte anschließend fünf Jahre in Boston. Nun ist Joshua Forbes zurück und schnürt demnächst für SW Wattenscheid 08 die Schuhe. Sehr zur Freude von 08-Vorstandschef Willi Peters. Aus der fixen Idee, mit den alten Kumpels noch einmal Fußball spielen zu wollen, ist für Joshua Forbes nun Realität geworden. Wann er wieder mit Freunden aus Kindertagen gemeinsam im Trikot von SW 08 kicken wird, hängt von der Corona-Entwicklung ab.

Den Aschenplatz an der Dickebankstraße fand er beim Ortstermin "gewöhnungsbedürftig", dennoch überwiegt beim US-Heimkehrer die Vorfreude. Vor allem seine "dicken" Kumpels Jan Tegtmeier und Sean Falatik haben ihn zu den Schwarz-Weißen gelockt, haben ihm vom Teamgeist, von der kumpeligen Atmosphäre bei den 08ern und von Trainer Chris-tian Möller vorgeschwärmt. Und mit Fabio Kontny und Dominik ("Rapo") Raposinho trifft er auf zwei weitere Bekannte aus gemeinsamen Kindertagen bei der SG Wattenscheid 09.

Trainer Christian Möller darf sich auf jeden Fall auf einen Kicker freuen, der eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung genossen hat. Und das sogar bei Möllers Lieblingsverein VfL Bochum. Nach der U14 wechselte Joshua Forbes von der Berliner Straße zum Nachbarn, kickte in der Junioren-Bundesliga in einem Team mit den heutigen Nationalspielern Leon Goretzka und Lukas Klostermann, mit Jan Gyamerah (Hamburger SV) und Felix Dornebusch (Eintracht Braunschweig).

Mit Goretzka und Klostermann

Mit Letzterem teilte er sogar eine Wohngemeinschaft. Ja, Kontakt gibt es noch. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. "Es ist nicht so, dass wir täglich telefonieren", so Forbes, der sich heute rückblickend erinnert, wie unterschiedlich die Wege seiner Mitspieler waren.

"Für die letzten zehn Prozent bis an die Spitze ist der Kopf ganz wichtig, die Einstellung, die Professionalität auch schon in jungen Jahren", bilanziert Forbes, der Anfang des Monats seinen 26. Geburtstag gefeiert hat und für sich selbst mit dem "großen" Fußball abgeschlossen hat.

Vor zehn Jahren, berichtet er, hätte jeder gedacht, nicht Lukas Klostermann, sondern Diyar Kaplan würde eine große Karriere machen. Heute spielt Klostermann für RB Leipzig in der Champions League und Diyar Kaplan gehört bei SW 08 zu Joshua Forbes künftigen Mitspielern.

Gelernt hat er beim VfL Bochum von so prominenten Trainern wie Thomas Reis, Dimitrios Grammozis und Darius Wosz. In seiner ersten Saison in der inzwischen abgemeldeten VfL-Regionalligamannschaft (zu seinen Teamkollegen gehörten die Ex-09er Kevin Brümmer und David Zajas) war er neben Zajas Stammspieler auf der "Doppel-Sechs", dann zog er sich in der Winterpause einen komplizierten Knöchelbruch zu. "Das war für mich im doppelten Sinn ein Bruch, denn mein Wunsch, ins Ausland zu gehen, wurde immer stärker."

Seine fünfeinhalb Jahre Boston empfindet er schon jetzt als "riesige" Erfahrung: "Dort ist alles schneller, größer, hektischer und viel teurer. Was mir besonders gefällt, ist die Internationalität in Boston und die große Sportbegeisterung der Amerikaner - egal für welche Sportart."

2019 hat er in der Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts eine Agentur für Sportmanagement gegründet, mit der er Sportler aus den USA, aus Deutschland und aus Portugal betreut.

Wie es zukünftig weitergeht, steht noch in den Sternen. Hier lebt seine Familie, in den USA hat er exzellente Kontakte aufgebaut. Im Moment ist auch "Heimkehrer" Joshua Forbes ganz von Corona gefesselt. Er wartet auf sein Visum für den Rückflug nach Boston, um dort seine Wohnung aufzulösen und "wichtige Dinge" zu regeln. Dann soll es so schnell wie möglich wieder nach Deutschland zurückgehen. Und wann er das erste Mal im 08-Trikot aufläuft? Alles von Corona abhängig.

08-Vorstand Willi Peters freut sich schon jetzt auf diesen Tag: "Ich bin wirklich gespannt!"