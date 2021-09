Das ist für Wattenscheider Verhältnisse ein echter Kracher. Emre Yesilova kehrt zur SG Wattenscheid 09 an die Lohrheide zurück.

Der Außenbahnspieler war zuletzt in der Regionalliga Nord beim BSV Rehden aktiv. Die Erfahrung aus 127 Regionalligaspielen (u.a. für RW Essen und Alemannia Aachen) bringt der 27-jährige künftig in die junge 09-Mannschaft ein. Farat Toku hatte den Rechtsfuß im Sommer 2018 nach Wattenscheid geholt. In 33 Spielen für die SGW erzielte der in Langendreer wohnende Flügelflitzer fünf Treffer. Da er zuletzt vereinslos war, wäre er sofort einsatzbereit.

"Ein Außenstürmer und Offensivspieler, der genau in unser Anforderungsprofil passt und um den wir uns schon im Sommer bemüht haben, wo es noch nicht funktioniert hat“, kommentierte Trainer Christian Britscho den Transfer. Yesilova wird nun neben dem Fußball auch eine Berufsausbildung starten.