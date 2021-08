Die Generalprobe vor dem Westfalenpokalspiel am Mittwoch gegen Verl ist der SG Wattenscheid 09 geglückt. Die Lohrheidekicker besiegten am Sonntag Wacker Obercastrop mit 5:0 (2:0).

Trainer Christian Britscho hielt an seiner Linie fest, möglichst allen Akteuren viel Spielpraxis zu gewähren. Zur Halbzeit wechselte er im Dunstkreis des Förderturms der Zeche Erin wieder komplett durch. Es fehlten die verletzten bzw. angeschlagenen Tim Kaminski, Tom Sindermann, Berkant Canbulut, Norman Jakubowski und Roman Zengin.

Der Komplettwechsel wirkte sich gegen den Westfalenligisten allerdings nicht auf den Spielfluss aus. Die 09er beherrschten auch nach dem Pausentee mit ihrer 1b-Formation die Hausherren nach Belieben.

Im ersten Durchgang hatte Goalgetter Felix Casalino zweimal in Abstaubermanier „eingelocht“ - profitierte dabei von den feinen Zuspielen von Mike Lewicki und Umut Yildiz. Im zweiten Durchgang waren gerade einmal acht Minuten gespielt, als Özgür Köse mit einem Lachenkracher den dritten Treffer vorbereitete. Nick Ruppert hatte den Abpraller auf Sebastian Kleine quergelegt. In den letzten fünf Minuten trafen Ruppert und abermals „Oldie“ Kleine zum auch in der Höhe verdienten 5:0-Endstand.

