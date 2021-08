Die Generalprobe vor dem Oberliga-Auftakt ist der SG Wattenscheid 09 gelungen. Die Britscho-Elf setzte sich am Sonntag im Espenloh gegen Hohenlimburg 10 mit 3:0 (0:0) durch.

SGW-Trainer Christian Britscho hatte (wie im Vorfeld angekündigt) wieder vielen seiner Schützlinge Spielpraxis geboten. Es fehlten immer noch die Langzeitverletzten Tom Sindermann, Tim Kaminski, Roman Zengin und Norman Jakubowski. Umut Yildiz wurde wegen leichter Beschwerden in der Beckengegend geschont. Erfreulich, dass Heimkehrer Berkant Canbulut nach seiner Schulterverletzung neunzig Minuten durch hielt und immer wieder einmal sein Können aufblitzen ließ.

Im ersten Durchgang gingen die Hausherren ziemlich verschwenderisch mit ihren Torchancen um. Gleich viermal tauchte Routinier Sebastian Kleine vor dem Hohenlimburger Tor auf (zweimal völlig „blank“), brachte das Leder allerdings nicht im Kasten unter.

Erst zu Beginn des zweiten Spielabschnitts endete die Torflaute. Sebastian Kleine vollendete seine fünfte Chance mit einem Flachschuss ins rechte Eck erfolgreich. Danach brachte Christian Britscho etliche Akteure ins Spiel, die man am kommenden Sonntag in der Startelf erwarten darf. Sofort wurde das Spiel schneller, die Aktionen zielstrebiger, und die Treffer zwei und drei waren fast die logische Konsequenz. Vor dem zweiten Treffer in der 67. Minute setzte Berkant Canbulut den eingewechselten Felix Casalino mit einem „feinen“ Pass in Szene, und der Ex-Sprockhöveler bewies vor dem Kasten wieder einmal seinen „Killerinstinkt“. Sechs Minuten später war es erneut Casalino, der den Gästeschlussmann mit einem gefühlvollen Heber überwand.



Mehr Fotos aus dem Espenloh