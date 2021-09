Enttäuschend verlief der Spieltag für die beiden heimischen Landesligisten. Sowohl SW 08 (in Langenbochum) als auch die DJK (gegen Horsthausen) kassierten Niederlagen und blieben ohne eigenen Torerfolg.

"Wir waren eigentlich die bessere Mannschaft", haderte 08-Coach nach dem 0:2 in Langenbochum mit dem fehlenden Spielglück. Durch einen langen Abschlag und Abstimmungsproblemen in der 08-Defensive gingen die Hausherren in Führung. Danach traf Jan Tegtmeier den Innenpfosten, und wenig später wurde der 08-Kapitän elfmeterreif im Strafraum zu Fall gebracht.

Nach der Pause zog sich der Hertener Vorstadtclub noch tiefer in die eigene Hälfte zurück. "Damit haben wir uns bei aller Überlegenheit schwer getan und uns nicht so viele Chancen heraus gespielt wie in den letzten Partien", gestand Möller ein. Ein Konter besiegelte in der 82. Minute endgültig die Niederlage für das Dickebank-Team.

Nichts zu holen gab es für die DJK gegen den Tabellenzweiten aus Horsthausen, in dessen Reihen mit Torwart Benjamin Carpentier und Marvin Rathmann zwei ehemalige 09er standen. Eigene Fehler brachten die DJK früh auf die Verliererstraße. Ein Ballverlust an der Mittellinie ging dem 0:1 von Goalgetter Sven Jubt voraus, ein Querschläger des jungen Innenverteidigers Ngangmi Ngu im Strafraum vor dem 0:2, und ein völlig "blankes" Abwehrzentrum beim 0:3 machten es den Gästen relativ leicht. Dazwischen gab es lediglich eine vielversprechende Aktion von Zakaria El Lahib, der jedoch den "finalen" Querpass verpasste.

Der Gast schaltete nach der sicheren Führung einen Gang zurück, ohne dass die Hausherren davon profitieren konnten. In dieser Verfassung wird es für die DJK schwer, sich aus dem Tabellenkeller abzusetzen.