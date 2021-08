Die Generalprobe von Landesligist DJK Wattenscheid ist am Sonntag daneben gegangen. Besser lief es für den VfB Günnigfeld, der sich an der Kirchstraße mit 4:2 durchsetzen konnte.

„Wir hätten zur Halbzeit 3:0 führen müssen. Das war eine richtig starke Vorstellung. Nur der Abschluss stimmte nicht“, meinte der neue DJK-Coach Hasan Gören nach dem 0:2 gegen den BV Rentfort. Durch die Auswechslungen in der Pause ging der Faden verloren. „Uns fehlte dann die Ordnung im Spiel“, so Gören weiter.

Trotz eines frühen 0:2-Rückstandes nach einer guten Viertelstunde konnte Bezirksligist VfB Günnigfeld im letzten Test die Partie gegen die Sportfreunde Bulmke noch drehen.

Timo Farris verwandelte einen Strafstoß (voran gegangen war ein Foul an René Löhr) und bereitete den zweiten Treffer von Kamil Kokoschka kurz vor der Pause vor.

Im zweiten Durchgang vergaben die Degenhard-Schützlinge Chancen en masse. Bis auf Kamil Kokoschka, der noch zweimal zuschlug – ein weiteres Mal nach Vorbereitung von Timo Farris und auf Zuspiel von Marvin Fahr.

„Das war nicht unser bestes Spiel, aber ein insgesamt verdienter Sieg und eine gelungene Generalprobe für den Saisonstart“, meinte der sportliche Leiter Kevin Sickel.