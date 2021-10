Landesligist DJK Wattenscheid kommt nicht zur Ruhe. Nun hat Manfred Behrendt seinen Rücktritt als sportlicher Leiter bekannt gegeben.

Vor knapp zwei Wochen hatte die Personalie Paul Helfer am Stadtgarten für Unruhe gesorgt. Das Trainerteam hatte in Absprache mit Behrendt den 34-Jährigen ehemaligen Co-Trainer Helfer aus dem Kader der ersten Mannschaft gestrichen. Von einem zerstörten Vertrauensverhältnis war die Rede.

Der Vorstand des Vereins um Reinhard Fischer versuchte in Gesprächen zu vermitteln. Doch offensichtlich waren die Fronten total verhärtet. "Die Ereignisse in den letzten Tagen und Wochen haben mich zu diesem Entschluss veranlasst. Dies hat nichts mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun. Ich wünsche den Trainern und der Mannschaft viel Erfolg", so der 71-jährige Behrendt. Die Mannschaft ist derzeit Schlusslicht der Landesliga.

Ob er weiter in der DJK-Jugendabteilung zur Verfügung steht, hat der langjährige Profi-Torwart nicht erklärt.