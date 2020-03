SW Wattenscheid 08 hat sich am Donnerstag durch einen 4:1-Sieg im Nachholspiel beim Nachbarn VfB Günnigfeld die am letzten Wochenende verloren gegangene Tabellenführung wieder zurück geholt.



Es war das erwartet umkämpfte Lokalduell auf dem Hartplatz an der Kirchstraße. Trotz der unterschiedlichen Vorzeichen gingen beide Teams ausgesprochen offensiv in die Partie. Taktieren und abwarten stand nicht auf der Derby-Tagesordnung. Von der ersten Sekunde an wurde hohes Tempo angeschlagen. Der Gast von der Dickebank erwischte nach zunächst ausgeglichener Anfangsphase dann doch den besseren Start und ging nach einer Viertelstunde durch „Momo“ Stillers Flachschuss in Führung. Nach einer halben Stunde war es erneut der 08-Torschütze, dem sich eine gute Möglichkeit bot, doch diesmal ging das Leder am linken Pfosten vorbei. Nur zwei Minuten später vergab der aufgerückte Fredi Osei-Assibey eine 100-prozentige Chance nach feinem Zuspiel von Kapitän Jan Tegtmeier. Der Schlussakkord im ersten Durchgang gehört dem VfB, eine Ecke vor Erdal Bastürk klatsche an den Außenpfosten.

Auch nach dem Pausentee hatten die Schwarz-Weißen den besseren Start. David Schroven traf aus rund 20 Metern (halb-linke Position) zum 2:0 sehenswert in den Winkel. Der „Knackpunkt“ des Spiels dann in der 65. Minute. Bis dahin hatten die Hausherren immer wieder Nadelstiche setzen können, doch als Erdal Bastürk von der Strafraumgrenze verzog, war dies die letzten Günnigfelder Möglichkeit, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Acht Minuten vor Schluss setzte sich der eingewechselte Cem Cece gegen Günnigfelds Peter Zejewski im Zweikampf durch und servierte mustergültig für David Schroven. Mit einem Flachschuss überwand er VfB-Schlussmann Boris Läßig, bereits Schrovens 13. Saisontor. Die 08er leisteten sich sogar noch den Luxus eines verschossenen Elfmeters. Cem Cece war in der 85. Minute an Schlussmann Läßig gescheitert. Die Hausherren konnten in der 87. Minute durch eine direkt verwandelte Ecke von Peter Rios noch einmal verkürzen, doch der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Hamza El Berni stellte per Kopf (mit seinem ersten Treffer im 08-Dress) den alten Abstand wieder her.

Mit einer starken geschlossenen Mannschaftsleistung ließen die Schützlinge von Trainer Christian Möller den „Ausrutscher“ vom letzten Sonntag in Wanne vergessen und meldeten sich eindrucksvoll als Tabellenführer wieder zurück. "Die Mannschaft war gegenüber letzten Sonntag nicht wieder zu erkennen. Das war richtig stark", lobte SW-Vorstandschef Willi Peters.

Am Sonntag um 15 Uhr steht an der Dickebankstraße für SW 08 der nächste „Knaller“ an. Der Tabellendritte TuS Heven (das letzte Team, das die 08er besiegte) ist zu Gast. Für den VfB Günnigfeld geht es zum TuS Kaltehardt nach Langendreer.