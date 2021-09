Neue Krabbelgruppe beim Turnbund Höntrop

Ab sofort bietet der TB Höntrop für Kinder, die (noch) nicht in den Kindergarten gehen, eine neue Eltern-Kind-Gruppe an.

Die Gruppe mit Übungsleiterin Sabine spricht dabei Eltern mit Kindern im Krabbelalter bis ca. zwei Jahren an und findet mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle Höntroper Str. 71 (neben Aldi) statt.

Interessierte Nichtmitglieder können unverbindlich in die Gruppe hineinschnuppern.

Für nähere Informationen hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter (0 23 27 / 957 106) oder stellen eine Anfrage per E-Mail-Anfrage unter Info (at) TB-Hoentrop.de.

Internetseite: www.TB-Hoentrop.de

Corona-Hinweis:

In allen Gruppen können Kinder derzeit ohne Beschränkung teilnehmen. Die Begleitperson muss unter die 3G-Regel fallen, also vollständig Geimpft, vor maximal 6 Monate Genesen oder negativ Getestet (bestätigter Antigen-Schnelltest, max. 48 h alt) sein. Außerhalb der Sportausübung (z.B. in der Umkleide) gilt in geschlossenen Räumen für Personen ab der Schulalter eine Maskenpflicht.