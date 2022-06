Neue Spieler, neuer Sponsor, neue Liga. Bei der SG Wattenscheid 09 wird fleißig am Projekt Regionalliga gearbeitet. Viel Zeit bleibt auch nicht, denn die Regionalliga West startet bereits in fünf Wochen in die neue Saison.

Passend zum neuen Wattenscheider Weg wurde als Haupt- und Trikotsponsor für die kommende Spielzeit auch ein lokales Unternehmen präsentiert. Die Firma ImmoTec aus dem Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik hat ihren Firmensitz in Rufweite zum Lohrheidestadion.

„Wir sind stolz und dankbar, dass die Partnerschaft ausgebaut wird“, erklärte der 09-Aufsichtsratsvorsitzende Daniel Knorr, der sich ausdrücklich auch noch einmal beim bisherigen Trikotsponsor "TripleS" bedankte, der dem Verein als Partner erhalten bleibt.

Der neue Sponsor ist seit vier Jahren bei der SGW mit im "Boot". "Nach guten Gesprächen mit der neuen Vereinsführung war uns aber klar, dass wir unsere Unterstützung ausweiten wollen", erklärte ImmoTec-Geschäftsführer Darius Pradella.

Auch im sportlichen Bereich wird auf Hochtouren gearbeitet, da am Montag bereits das erste Training wieder ansteht. Bisher sind drei externe Neuzugänge an der Lohrheide "gelandet". Mit Eduard Renke kommt ein pfeilschneller Spieler von der TSG Sprockhövel. Der 19-Jährige absolvierte in der letzten Saison 20 Spiele (2 Tore) und ist ein heißer Kandidat für den zuletzt vakanten Posten auf der rechten Defensivposition. Für die Offensive sind bereits zwei frische Kräfte an den Verein gebunden worden. Vom Westfalenligisten YEG Hassel kommt der 29-jährige Omar Jessey. "Omar hat ein unglaubliches 1-gegen-1, ist im Dribbling kaum zu stoppen, ist sehr torgefährlich und kann Tore richtig gut vorbereiten", schwärmt 09-Trainer Christian Britscho über den Neuzugang, der in der letzten Spielzeit 16-mal ins Schwarze traf.Eine Klasse höher war Calvin Küper aktiv, der in der Jugend schon das SGW-Trikot getragen hat. In der Oberliga Niederrhein brachte es der 21-jährige Offensivallrounder für die Spielvereinigung Schonnebeck auf 12 Tore und neun "Assists".

Canbulut fraglich

„Bei meinem letzten Besuch war ich von den Fans und der Atmosphäre begeistert. So etwas ist in der Oberliga nicht selbstverständlich. Ich freue mich mega darauf, das Ganze demnächst vom Platz aus zu erleben", bekundete Küper ein gehöriges Maß an Vorfreude.

"Wir rotieren und improvisieren im Moment sehr viel", so Sportvorstand Christian Pozo. Fünf Testspiele sind bis zum Saisonstart geplant - zwei davon sollen gegen die Spielvereinigung Velbert und gegen den Oberligakonkurrenten Vreden stattfinden. "Wir basteln noch am exakten Plan", so Pozo weiter.

Auch in Sachen Personal glühen die Drähte weiter. Fest steht indes, dass Winterneuzugang Timon Schmitz nicht an der Lohrheide bleiben wird. Auch bei Berkant Canbulut gibt es noch dicke Fragezeichen, da es noch zu keiner Einigung mit dem Arbeitgeber des dienstältesten 09ers gekommen ist. Ein weiterer Torwart als Ersatz für Tolunay Isik soll in der nächsten Woche vorgestellt werden.