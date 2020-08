Eine Woche vor dem Oberligasaisonstart ist die Generalprobe der SGW trotz einer 1:2-Niederlage gegen die U23 des FC Schalke 04 am Samstag recht vielversprechend verlaufen.

Trainer Christian Britscho konnte zwar nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein, die Darbietungen seiner Schützlinge waren jedoch über weite Strecken des Spiels mehr als ansehnlich. Vor allem in den ersten 25 Minuten kombinierten die Hausherren mit hohem Tempo. Von einem Klassenunterschied war nichts zu sehen. In der 8. Minute bot sich Leon Gensicke nach einem intelligenten Rückpass von Felix Casalino von der Torauslinie die erste Großchance, doch Schalkes Keeper konnte den Linksschuss des Ex-Rhynerners parieren. Bei Nils Hönickes Flachschuss, der knapp am langen Eck vorbei strich, musste der Knappen-Torwart nicht eingreifen.

Etwas überraschend dann die Schalker Führung nach einer halben Stunde. Nach einer Standard-Situation ließ sich Nils Hönicke beim Kopfball „weg blocken“, und Awassi nickte das Leder ins rechte untere Eck ein. Danach ging die spielerische Linie bei den Hausherren etwas verloren, und „Königsblau“ erspielte sich eine optische Überlegenheit. Großchancen blieben jedoch – hüben wie drüben – Mangelware.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs verhinderte 09-Schlussmann Maurice Horn gegen Fesenmeyer reaktionsschnell den zweiten Gegentreffer. In den letzten zwanzig Minuten wurden die 09er wieder deutlich aktiver und kamen nicht unverdient zum Ausgleich. Tim Kaminski profitierte dabei aber auch von einem dicken „Patzer“ in der Schalker Hintermannschaft.

Bitter aus 09-Sicht, dass die Partie dann doch noch verloren ging. Doppelt bitter für Frederik Wiebel. Zunächst geriet dem Ex-Lindener eine Kopfballabwehr zu kurz, dann wurde er von Schlussmann Maurice Horn beim Abwehrversuch unglücklich angeschossen, und das Leder trudelte ins verwaiste 09-Tor.

Die 300 Wattenscheider Fans waren trotz der Niederlage zufrieden und feierten die Mannschaft nach dem Abpfiff mit lautstarken Sprechchören.

Am Sonntag um 15 Uhr findet der letzte Test auf der Sportanlage an der Buderusstraße beim FC Kray statt.

Horn, Wiebel, Jakubowski (63. Yerli), Schurig, Britscho, Sindermann, Hönicke (46. Hauswerth), Cirillo (46. Lewicki), Gensicke (46. Zengin), Kaminski, Casalino

0:1 Awassi (32.), 1:1 Kaminski (81.), 1:2 Wiebel (88./Eigentor)