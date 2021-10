Die Vorzeichen für die Partie an der Kirchstraße waren alles andere als rosig. Dem VfB Günnigfeld fielen vor dem Spiel gegen CFK Bochum nicht weniger als elf Spieler aus. Die 0:1-Niederlage darf in diesem Kontext durchaus als achtbares Ergebnis bezeichnet werden.

Trainer Dino Degenhard und sein Co-Trainer Andreas Golm (beide 43) standen in der Startformation, im zweiten Durchgang musste der sportliche Leiter Kevin Sickel (42) ebenfalls das Trikot überstreifen. Zudem verletzte sich René Löhr schon in der Anfangsphase im Adduktorenbereich, biss sich aber die volle Spielzeit durch.

„Es geht nur um Schadensbegrenzung“, hatte Degenhard schon vor der Partie gemutmaßt. Zwar waren die Gäste optisch überlegen und gingen mit ihren Torchancen ziemlich verschwenderisch um, doch chancenlos waren die so arg gebeutelten Günnigfelder dennoch nicht. Nach einem Zuspiel von Andreas Golm ging Marco Gruners Direktschuss (10.) knapp vorbei. Auch nach dem Pausenrückstand hätte der VfB mit etwas „Spielglück“ auch ein Remis schaffen können. Dino Degenhard (64.) zielte knapp über das Tor, und bei Timo Farris' Kopfball (73.) fehlte die Feinjustierung.



Mehr Fotos aus Günnigfeld