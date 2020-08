Gut Ding braucht Weile. Trotz etwas verlängerter (Um)-Bauzeit stand die Freude am Dienstag allen Anwesenden ins Gesicht geschrieben, als OB Thomas Eiskirch den Kunstrasenplatz am Schulzentrum Lohackerstraße offiziell "frei gab".



In Anwesenheit der Verantwortlichen der beiden Sportvereine FC Hasretspor und Sportfreunde Westenfeld sowie der drei benachbarten Schulen (GGS, Hellweg-Gymnasium und MSM-Gesamtschule) und reichlich Vertretern aus Politik, Verwaltung und Sport ließ Stadtoberhaupt Eiskirch noch einmal Revue passieren, dass rund 2 Millionen Euro in den Umbau der Anlage geflossen sind.

Die Zirkus-AG "Watt'n Zirkus" unter der bewährten Leitung von Jürgen Furmaniak gab eine Kostprobe ihres Könnens. Außerdem zauberten die Basketballer der Sparkassen-Stars mit den etwas größeren Bällen auf dem Basketball-Kleinfeld.

Fast 800 Tage mussten die Sportfreunde Westenfeld auf ihre angestammte Spielstätte verzichten. Jetzt rollt das runde Leder wieder. Am Sonntag kommt die SG Wattenscheid 09 um 15 Uhr zur "Einweihung" an die Lohackerstraße. Tickets gibt es nur über die beiden Vereine, NICHT an der Tageskasse.