Die SG Wattenscheid 09 unterlag am Samstag im Espenloh in einem Testspiel gegen Oberligist TVD Velbert mit 0:2 (0:0). Am Mittwoch geht es um 19.30 Uhr an der Berliner Straße gegen den SC Velbert weiter. Auch für diese Partie gibt es Karten nur im Vorverkauf.

In leuchtendem Neonpink liefen die Hausherren auf dem Nebenplatz des Lohrheidestadions auf und waren dadurch in den ersten zwanzig Minuten bei sintflutartigen Regenfällen dennoch gut zu erkennen. Chancen blieben zunächst auf beiden Seiten Mangelware. Stattdessen ging es für ein Vorbereitungsspiel teilweise sehr ruppig auf dem Rasen zu. Roman Zengin und Leon Gensicke waren im ersten Durchgang vielversprechend in den Velberter Strafraum gekommen, doch der krönende Abschluss gelang nicht.

Nach dem Seitenwechsel verzeichnete der zur Pause eingewechselte Felix Casalino mit zwei Freistößen die gefährlichsten Torannäherungen. Anders die von Ex-09er Marc Bach (zwischen 2000 und 2003 59 Regionalligapartien für 09) trainierten Gäste, die durch einen Doppelschlag von Schikowski und El Boudihi die Partie innerhalb von fünf Minuten entschieden.

Bis zum Strafraum waren die Offensivaktionen der Truppe von Trainer Christian Britscho sehr ansehnlich, doch im letzten Drittel fehlte der finale Pass bzw. das Durchsetzungsvermögen der „Spitzen“.

Mehr Fotos aus dem Espenloh