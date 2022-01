Oberligist Wattenscheid 09 ist am Sonntag mit einem 4:1-Sieg in Herne-Horsthausen in das Testspielprogramm gestartet.

Trainer Christian Britscho gab allen Akteuren Spielpraxis und wechselte zu Beginn der zweiten Halbzeit einmal komplett durch. Im ersten Durchgang hatte Felix Casalino nach einer schönen Ballstaffette auf Flanke von Umut Yildiz per Kopf die 09er in Führung gebracht. Nach einer Unachtsamkeit im Anschluss an eine Standardsituation kam der gastgebende Landesligist kurz vor dem Halbzeitpfiff ebenfalls per Kopf zum Ausgleich.

Die komplett neue Formation brauchte im zweiten Spielabschnitt einige Zeit, um sich zu „finden“. In der Schlussphase schaffte Emre Yesilova einen Hattrick binnen sechs Minuten und schraubte den Endstand noch auf 4:1 hoch.

Etwas überraschend stand „Oldie“ Sebastian Kleine nach seinem vor der Winterpause angekündigten Rückzug in Horsthausen doch auf dem Kunstrasen.