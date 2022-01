Eine Woche vor dem Rückrundenstart ist die Generalprobe von SW Wattenscheid 08 kräftig daneben gegangen. Es gab am Sonntag eine 0:7-Niederlage bei Westfalenligist Wacker Obercastrop.

Wie schon während der gesamten Saison musste 08-Coach Christian Möller wieder einmal kräftig improvisieren und hatte im Dunstkreis des Förderturms der Zeche Erin gerade einmal einen Feldspieler auf der Bank. Jan Tegtmeier, Joshua Schroven und Joshua Forbes fehlten, Fredi Osei-Assibey hat nur leichtes Lauftraining rund um den Kunstrasen absolviert, und Schlussmann Heiko Langenfeld befindet sich in Corona-Quarantäne.

Zwei Spieler aus dem momentanen 08-Kader fallen bis auf weiteres aus, weil sie „ungeimpft“ sind. Gegen die klassenhöheren Hausherren gelang es nur rund 20 Minuten, das eigene Tor sauber zu halten, dann musste 08-Heimkehrer „Ibo“ Omeirat das erste Mal hinter sich greifen.

Mit Blick auf das Nachholspiel am kommenden Wochenende in Buer hofft Möller, dass Tegtmeier, Forbes, Osei-Assibey und Joshua Schroven wieder zur Verfügung stehen.

Ligakonkurrent und Nachbar DJK Wattenscheid siegte zeitgleich nach einem Treffer von Zakaria El-Lahib mit 1:0 beim SV Heißen in Mülheim. Am Freitag hatte die DJK mit 5:6 das Nachsehen bei Union Bergen.