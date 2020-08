Für die neutralen Besucher war es ein äußerst unterhaltsamer Kick, den der VfB Günnigfeld und Nachbar DJK Wattenscheid am Donnerstag an der Kirchstraße ablieferten. Insgesamt zehnmal „klingelte“ es im Kasten. Die DJK setzte sich mit 6:4 durch.

Aber sowohl Trainer-Routinier Manni Behrendt als auch sein Günnigfelder Pendant Dino Degenhard müssen bis zum Saisonstart am 6. September noch an der defensiven Feinjustierung arbeiten. Im Spiel nach vorn wussten beide Mannschaften durchaus zu gefallen und boten einige sehenswerte Aktionen. Der VfB war durch einen unhaltbaren Volleyschuss von Ex-DJKler Simon Schlüter (9.) in Führung gegangen, Kamil Kokoschka glich mit einem gefühlvollen Lupfer aus, und DJK-Kapitän René Löhr brachte seine Farben nach einer gelungenen Einzelleistung auf der linken Seite in Führung. Da waren gerade einmal 17 Minuten gespielt. Abermals Kamil Kokoschka, zweimal Marco Gruner und der eingewechselte Ridvan Sari trafen für die Stadtgarten-Elf. Marvin Pancke und Marcel Marquardt waren auf Günnigfelder Seite erfolgreich. Der vierte VfB-Treffer resultierte aus einem Eigentor nach einem Eckball von Timo Farris.

Bitter für den VfB, dass Heimkehrer Gökhan Turan schon früh mit muskulären Problemen das Feld verlassen musste.

Der VfB empfängt am Sonntag zur Generalprobe um 15.30 Uhr den BV Herne-Süd, die DJK bestreitet ihren letzten Test ebenfalls am Sonntag beim Vogelheimer SV in Essen.