Der TB Höntrop bietet seinen Mitgliedern auch in diesem Jahr trotz des verlängerten Lockdowns weiter die Möglichkeit an zu Hause Sport zu treiben.

Nachdem bereits im letzten Jahr in Zeiten der geschlossenen Sportstätten dreimal in der Woche Breitensport Angebote live im Internet angeboten wurden und zudem alle Volleyball-Teams ein onlinebasiertes Fitnesstraining absolvierten, hat der Verein jetzt sein Angebot noch einmal erweitert.

Neu ist eine Sportstunde für Kinder am Mittwoch, ein vierteiliger Yoga-Kurs für Anfänger (donnerstags) und ab der kommenden Woche zwei Zumba-Angebote. Alle Angebote sind für Mitglieder im Verein kostenlos. Notwendig zum Erhalt der Zugangsdaten ist lediglich eine Anmeldung über die Internetseite des Vereins unter www.TB-Hoentrop.de. Dort gibt es zu allen Angeboten auch noch weitere Informationen.

Familien-Rallye an der frischen Luft

In Kürze startet zudem ein weiteres Angebot für Familien. Denn dann können diese an der TBH-QR-Code-Rallye teilnehmen. Auf einer spannenden Tour mit Zielen durch Höntrop, die durch geheimnisvolle QR-Codes mit dem Smartphone zu finden sind, sind kleine Aufgaben zu erledigen und am Ende winken allen Teilnehmern kleine Überraschungen. Zudem werden am Ende unter allen Teilnehmern noch tolle Preise verlost. Informationen zur Rallye gibt es in Kürze ebenfalls auf der Internetseite.