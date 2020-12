Vier Wochen nach der vom Höntroper J-Team initiierten Aktion "Bochum hilft und der Turnbund hilft mit!", bei der der die Höntroper Jugend Pakete für wohnungslose Menschen in Bochum sammelte, fand in dieser Woche die Übergabe statt. Am 01.12 konnten die Pakete an die Organisatoren im Schauspielhaus übergeben werden und die Erwartungen des J-Team an diese Aktion wurden um ein Vielfaches übertroffen. Insgesamt konnte der Turnbund sagenhafte 230 Pakete übergeben. "Das ist ein fantastisches Ergebnis", zeigte sich Jugendwartin Julia Baß begeistert über die tolle Resonanz im und um den TB Höntrop.

Das J-Team dankt allen Unterstützern, vor allem den Mitgliedern und Übungsleitern, die zum Erfolg der Aktion beigetragen haben.