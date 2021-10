Nach der 1:6-Heimniederlage trägt die DJK Wattenscheid weiter die rote Laterne in der Landesliga. Nachbar SW 08 setzte sich mit 1:0 in Kirchhörde durch und etabliert sich im oberen Tabellendrittel.

„Wir wollten die Räume eng machen und auf Konter spielen“, so DJK-Coach Hasan Gören nach der Niederlage gegen das Top-Team von Türkspor Dortmund. Nach rund zwanzig Minuten war die taktische Marschroute der DJK Makulatur, und der Gast ging erwartungsgemäß in Führung. Das Team um den ehemaligen Zweitligastürmer und Doppeltorschützen Marcel Reichwein legte bis zum Seitenwechsel noch zwei Treffer nach.

Hoffnung keimte dann am Stadtgarten noch einmal auf, als die DJK durch Tim Oberc per Strafstoß verkürzen konnte. Voraus gegangen war ein Foul an Yasin Ucan. Doch wie geronnen, so zerronnen. Sieben Minuten später gab es nach einer Attacke von Dominique Wassi auf der anderen Seite ebenfalls einen Strafstoß, der zum 1:4 führte.

„Der Sieg hätte höher ausfallen müssen“, so der Kommentar von SW 08-Coach Christian Möller nach dem 1:0 in Kirchhörde. Im relativ ausgeglichenen ersten Durchgang notierten beide Teams einen Alutreffer. Mit zunehmender Spieldauer nahmen die 08er das Zepter in die Hand und erspielten sich reichlich Chancen. Gegen Jan Tegtmeier wurde auf der Torlinie geklärt und Marc Pape scheiterte am Innenpfosten. In der 65. Minute gelang Jan Kapitän Tegtmeier mit seinem zweiten Saisontreffer das „Tor des Tages“.