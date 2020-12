Am 26.11.20 trat unsere Trainerin Raven Münster für das Fightcamp Bochum e.V an den Battelstar Open in der Kickbox Kategorie Black Belt an. Wir hatten das Glück im Lock Down genug Zeit gehabt zu haben Raven optimal auf das Hight World Level Turnier vorbereiten zu können. Kampfkünster mit Rang und Namen traten da an. Raven belegte den 1 Platz bei den BATTLE STAR OPEN und ist somit Weltmeisterin in der Woman Black Belt Klasse und wird auf dem ersten Platz der Weltrangliste geführt.Wir bedanken und bei dem Veranstalter Kris Krystoff und den Verbänden der WOMAA, WKA, WMAC und der Präsidenten die auch als Schiedsrichter fungierten.

On November 26th, 2020 our trainer Raven Münster competed for the Fightcamp Bochum e.V at the Battelstar Open in the kickboxing category Black Belt. We were lucky enough to have had enough time in the lock down to prepare Raven optimally for the Hight World Level tournament. Martial arts of high rank and name competed. Raven took 1st place at the BATTLE STAR OPEN and is therefore world champion in the Woman Black Belt class and is in first place in the world rankings. We thank the organizer Kris Krystoff and the associations of WOMAA, WKA, WMAC and the presidents who also acted as arbitrators.