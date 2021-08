Drei Wochen vor dem Saisonstart standen für die drei neben der SGW überkreislich kickenden Wattenscheider Vereine echte Härtetests an. Während die beiden Landesligisten DJK und SW 08 siegten, unterlag der VfB Günnigfeld an der Kirchstraße dem TuS Haltern.

An der Günnigfelder Kirchstraße boten die beiden Teams im ersten Durchgang ein Match auf Augenhöhe. Nachdem Gast aus Haltern den Pfosten getroffen hatte, schloss der VfB wenig später einen schnellen Angriff über die rechte Seite zur Führung ab. Kamil Kokoschka hatte maßgerecht vom Flügel auf Cihan Tasbas serviert. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten die Gäste aus der Seestadt durch einen Schuss von der Strafraumgrenze ausgleichen.

Direkt nach dem Pausentee bot sich Marvin Pancke ein „Hochkaräter“, nachdem der TuS-Keeper bereits „aus dem Rennen“ war. In der Folge wurden die Gäste stärker, und der Truppe von Trainer Dino Degenhard gelang nur noch selten Entlastung. Die Folge – Haltern zog in der 70. Minute auf 3:1 davon. Kurz vor Schluss konnte Kamil Kokoschka noch einmal verkürzen.

Sein bisher stärkstes Saisonspiel zeigte Landesligist DJK Wattenscheid und besiegte am Stadtgarten Westfalenligist YEG Hassel mit 4:2. Der Start war gar nicht nach Maß verlaufen, nach zwanzig Minuten führte das Team aus dem Norden Gelsenkirchens mit. Für die Hausherren hatte „Tobi“ Mauroff getroffen. Nach der Pause drehte Khaled El Hames mit zwei Treffern die Partie. Für den Schlusspunkt sorgte Johannes Bosco in der Schlussminute.

Trotz großer Personalprobleme (es standen zwei Spieler aus der zweiten Mannschaften im Kader) siegte SW Wattenscheid 08 beim klassenhöheren Team von Concordia Wiemelhausen mit 2:1. „Das war eine sehr gute Leistung. Auch weil viele Spiele aufgrund unserer Probleme auf ihnen völlig fremden Positionen spielen mussten“, lobte Coach Christian Möller, der selbst gerade eine Knie-OP hinter sich hat. So agierte etwa Kapitän Jan Tegtmeier in der Innenverteidigung. Ozan Simsek hatte die Schwarz-Weißen Mitte der zweiten Halbzeit an der Glücksburger Straße in Führung gebracht. Im Anschluss an einen Eckball kassierten die 08er den Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff segelte ein Freistoß von Dominik Raposinho an Freund und Feind vorbei und landete zum 2:1 im langen Eck.



