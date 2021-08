"Es wird natürlich etwas Besonderes für mich, wieder in der Lohrheide zu spielen", erklärte Mael Corboz, der neue Kapitän des Drittligisten SC Verl, der mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Saison gestartet ist.

"Wattenscheid war ein sehr wichtiger, sogar nötiger Schritt für meine Karriere. Ohne Wattenscheid hätte ich wahrscheinlich mit Fußball aufgehört oder wäre zurück nach Amerika gegangen", berichtet der 26-jährige Mittelfeld-Dauerläufer im Rückblick auf seine Zeit an der Lohrheide. Er schwärmt vom Zusammenhalt und von Coach Farat Toku, der ihm Vertrauen geschenkt hat, als er vom MSV Duisburg (ohne Einsatz bei den Profis) im Januar 2018 nach Wattenscheid gewechselt war. 46 Regionalligaspiele (5 Tore) folgten bis zum Sommer 2019.

"Ich habe immer noch Kontakt mit vielen der damaligen Mannschaft, und das ist im Fußball nicht so häufig der Fall", hat Corboz an den sportlichen Bereich seiner 09-Zeit nur gute Erinnerungen.Dann zog es ihn für 1,5 Spielzeiten in die Niederlande (gemeinsam mit Nicolas Abdat). Beim Zweitligisten Go Ahead Deventer kamen für den "Wuschelkopf", der sowohl die amerikanische wie die französische Staatsangehörigkeit besitzt, 39 Einsätze (5 Tore) hinzu.

In diesem Januar gab er dann dem Werben von Verls Coach "Rino" Capretti nach und wechselte zum gerade aufgestiegenen Drittligisten an die Poststraße. 20 Spiele (2 Tore) hat er seitdem im ebenfalls schwarz-weißen Dress des SC Verl bestritten und ist seit Saisonbeginn Kapitän des Teams.Und wie klein die Welt in Verl (vor den Toren von Gütersloh) ist, erfuhr Corboz kurz nach seiner Ankunft. Mit "Fredi" Lach traf er auf einen weiteren Ex-09er, der sich gerade von einem Kreuzbandriss erholte. Und die beiden teilen seit einiger Zeit ein gemeinsames Hobby. "Auch Fredi fährt gerne Rennrad", berichtet Mael Corboz.

Woran er sich noch erinnert? "Ich glaube, ich schulde Holger noch ein Trikot", erklärte er ehrlich. Holger Terstegge, damals Zeugwart und jetzt Leiter der 09-Geschäftsstelle, wird ihm heute gewiss keine Rechnung präsentieren.