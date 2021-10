Am sechsten Spieltag der Oberliga hat sich die SG Wattenscheid 09 durch einen 2:0-Sieg in Finnentrop die Tabellenspitze zurück geholt.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Truppe von Trainer Christian Britscho im Kreis Olpe. Der noch sieglose Gastgeber verlangte den 09ern alles ab und warf jede Menge Kampfkraft in die Waagschale.

Doch wieder einmal bewiesen die Lohrheidekicker ganz viel Moral und setzten sich durch zwei späte Tore durch. Timm Esser traf in der 86. Minute zum ersten Mal in einem Pflichtspiel im 09-Trikot. Der eingewechselte Emre Yesilova hätte sich sein Comeback im 09-Dress nicht schöner malen können. Auf Vorarbeit von Umut Yildiz und Sebastian Kleine traf der Heimkehrer in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand. Da der bisherige Tabellenführer SC Paderborn II gegen Gütersloh nicht über ein 1:1 hinaus kam, übernahm die SGW wieder den Platz an der „Tabellensonne“.