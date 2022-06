Seit Wochenbeginn läuft wieder der Trainingsbetrieb bei der SG Wattenscheid 09. Das erste Testspiel soll am 2. Juli stattfinden.

"Wahrscheinlich gegen den Lüner SV", ließ Sportvorstand Christian Pozo verlauten. Darüber hinaus stehen Partien gegen den TuS Bövinghausen, den VfB Homberg und SpvG Velbert an. Nach momentanem Stand der Planungen soll die Partie gegen Velbert eine Woche vor dem Saisonstart im Lohrheidestadion stattfinden. Für den 10. Juli sucht der Verein noch einen "Sparringspartner".

Auch im personellen Bereich läuft alles auf Hochtouren. Mit Umut Yildiz hat einer der Leistungsträger des Aufstiegsteams seinen Vertrag verlängert. Immer noch gibt es allerdings eine "Hängepartie" bei Berkant Canbulut, der sich noch in Gesprächen mit seinem Arbeitgeber befindet. Die Lohrheide verlassen werden indes Agon Arifi (TSG Sprockhövel) und Mike Osenberg (Cronenberger SC).

Neu zur SGW kommen der talentierte Innenverteidiger Kian Licina aus der U19 von RW Oberhausen. Außerdem werden Offensivmann Mohammed Cissé (24/SW Essen) und Außenbahnspieler Niko Bosnjak (19), der in der letzten Saison neun Treffer für den FC Kray erzielte, künftig an der Lohrheide die Offensive verstärken.

„Mo ist ein sehr flexibel einsetzbarer Vollblut-Offensivspieler, der sowohl auf der Neun, als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. Er hat ein wirklich gutes Tempodribbling", lobt Coach Christian Britscho den Neuzugang.

Eine Absage gab es für die SGW vom langjährigen Kapitän Nico Buckmaier, dessen Vertrag beim Regionalligakonkurrenten RW Oberhausen ausgelaufen ist.