Die Weihnachtsbetreuung für Obdachlose, Einsame und Alleingelassene muss in diesem Jahr anders stattfinden

Unsere #Weihnachtsbetreuung für #Obdachlose, #Einsame und #Alleinlebende kann dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. In Zeiten der allgemeinen Einschränkungen können wir keine Präsenzveranstaltung mit 170 Gästen ausrichten.



Die beteiligten Ehrenamtlichen aus unserem Kreisverband sowie dem erstmals unterstützenden #Rotarier Club Bochum Renaissance möchten dies deshalb nun aber gerne in Form einer Verteilung von #Weihnachtstüten an Bedürftige am ersten Weihnachtsfeiertag durchführen.

Text : DRK - Wattenscheid

Foto: Rote Kreuz Wattenscheid

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Am Heiligabend holen die ehrenamtlichen #Rotkreuzler noch Lebensmittelspenden aus den örtlichen Läden ab und danach werden die Weihnachtstüten gepackt,

um diese am nächsten Tag -bei der veränderten Weihnachtsbetreuung- auszugeben. Die Mitglieder des Rotarier Clubs Bochum Renaissance spenden neben Ihrer Zeit auch für jeden Bedürftigen ein #Notfallset.

Die traditionsreiche Aktion in #Wattenscheid wird ausschließlich aus #Spenden von örtlichen Firmen und von Privatpersonen finanziert. DRK-Präsident Thorsten Junker appelliert an die Geschäftswelt sowie die Bürger, neben Geldspenden insbesondere #Weihnachtsartikel für den guten Zweck und die Füllung der Tüten zu spenden. Neben Lebensmitteln werden auch Kaffee, Tee, Kerzen sowie Dinge des täglichen Lebens wie Seife, Zahnpasta usw. benötigt und werden in der DRK-Kreisgeschäftsstelle an der Voedestraße 53 zu den normalen Geschäftszeiten (9-16 Uhr) sehr gerne entgegen genommen.

Wir hoffen auf Eure Unterstützung für eine gelungene

Weihnachtsbetreuung 2020 bzw. #Tütenübergabe an Bedürftige!