Testzeiten verkürzt / 3€ - Zuzahlung



Ab Freitag den 01. Juli 2022 ist sie vorbei, die Zeit, in der es einen kostenlosen Corona-Schnelltest für jeden gab. Künftig wird für die meisten Nutzer eine Zuzahlung fällig.

„Die Voraussetzungen für einen kostenlosen Test muss man schon sehr genau studieren“, schätzt DRK-Teststellenleiter Christian Lange die neue Coronavirus- Testverordnung ein.„Wir werden für Freitag auf unserer Anmeldeplattform unsere Testzeiten einkürzen. Vor Ort müssen wir dann bei der Anmeldung mit den Bürgerinnen und Bürger klären, ob der Test nun kostenfrei oder zuschusspflichtig ist. Das geht dann hoffentlich schnell und einfach.“ Die drei Euro Eigenanteil können im DRK-Testzentrum allerdings nur in bar bezahlt werden.

Im Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung, die ab 30. Juni und bis zum 25. November gelten soll, werden wohl keine gravierenden Änderungen mehr vorgenommen werden, so die Einschätzung des DRK-Kreisverbandes. Somit würden die kostenlosen Bürgertestungen nach § 4a dem Grunde zum 01. Juli 2022 ausgesetzt.

Doch wer bekommt ab diesem Tag denn noch einen kostenlosen Bürgertest? Das sind laut Gesetzentwurf

• Menschen, die zum Zeitpunkt der Testung das fünfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben;

• Schwangere, die aus medizinischer Kontraindikation, insbesondere einer Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel, zum Zeitpunkt der Testung nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten vor der Testung aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden konnten;

• Menschen, die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben;

• Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Testung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus in Absonderung befinden und sich freitesten wollen und

• Menschen, die mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person in demselben Haushalt leben oder gelebt haben.



Drei Euro hinzuzahlen muss, wer am selben Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen möchte oder am selben Tag zu über 60-Jährigen oder Vorerkrankten mit einem hohen Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, Kontakt haben wird. Zuzahlen muss auch, wer durch die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts eine Warnung mit der Statusanzeige erhöhtes Risiko erhalten hat und sich testen lassen möchte.

„Das Testzentrum ist immer noch eine wichtige Säule im Kampf gegen die Pandemie“, glaubt Markus Eisenhuth, der sich um die Materialbewirtschaftung des Testcenters kümmert. „Unser ungemein engagiertes Team muss nun im Testcenter allerdings auch zusätzlich dokumentieren, weshalb ein Coronatest im Einzelfall kostenlos ist oder muss die 3 €-Zuzahlung einnehmen. Dies ist für uns natürlich auch ein zusätzlicher Aufwand bei deutlich verminderter Erstattung insgesamt“, betont der Rotkreuzler. „Für uns als Anbieter der Schnelltests wird der „Erstattungspreis“ von 11,50 Euro auf 9,50 Euro gesenkt: Zu den drei Euro kommen also noch 6,50 Euro vom Bund. Damit müssen dann auch die gestiegenen Kosten für Schutzmaterialien, Desinfektion und die Tests selbst finanziert werden. Hier müssen auch wir als DRK natürlich ganz genau auf die Wirtschaftlichkeit achten.“

Geöffnet ist das DRK-Schnelltestzentrum ab dem 01.07.2022: Montags bis Samstags, in der Zeit von 10:00-14:00 Uhr. Sonntags, in der Zeit von 14:00-17:00 Uhr.

Eine Terminierung zur Vermeidung von Wartezeiten kann unter:

https://www.drk-nrw-testzentrum.de/oeffentliche-testzentren/JD7F9E erfolgen.

Auch direkt vor Ort kann man einchecken, auch dies ist kein Problem!!

„Jeder Geteste bekommt bei uns weiterhin zum Testzertifikat auch ein Handdesinfektionsfläschchen mit auf den Weg. Auch dies soll helfen, die Corona-Pandemie weiter zu bekämpfen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, auch weiterhin für die Menschen in Wattenscheid bereit zu stehen. Man erhält bei uns also weiter einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest ( 24 Stunden gültig! ). Zudem kann auch eine entsprechende Eintragung in die CoronaWarnApp direkt im Testcenter erfolgen“, blickt Christian Lange in nähere Testzukunft.