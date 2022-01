DRK empfiehlt Auffrischung durch EH-Lehrgang

Es kann sehr schnell gehen: Ein Mensch bricht auf offener Straße zusammen,

man ist Zeuge eines Autounfalls oder am Arbeitsplatz hat ein Kollege plötzlich

einen Herzinfarkt. Hier ist schnelles Handeln erforderlich. Denn mit Erster Hilfe

kann man Leben retten. Die gute Nachricht: Laut einer Umfrage im Auftrag der

Techniker Krankenkasse (TK) haben 93 Prozent der Menschen in Deutschland

nach eigenen Angaben schon mal an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen.

Allerdings: Bei fast jedem Vierten ist das sogar schon mehr als 20 Jahre her.

DRK-Erste Hilfe-Beauftragter Werner Rautenberg: "Die meisten haben ihren

letzten Erste-Hilfe-Kurs im Zusammenhang mit dem Führerschein gemacht. Doch

das ist zu wenig. In Skandinavien lernen bereits Kindergartenkinder, wie Erste

Hilfe funktioniert. Das zieht sich durch die Schule bis in die Arbeitswelt. Dieser

selbstverständliche Umgang mit Erster Hilfe möchte das Deutsche Rote Kreuz

seit vielen Jahren auch in Deutschland implementieren. 10.000 Menschen

könnten so jährlich durch Sofort-Maßnahmen in einer Notfallsituation gerettet

werden.“

Ein Viertel aller Befragten der Studie traut sich leider nicht zu, im Notfall Erste

Hilfe zu leisten. Dabei zeigt sich: Je länger der letzte Erste-Hilfe-Kurs her, desto

größer die Unsicherheit. So fühlen sich über 80 Prozent der Befragten, die in den

letzten zwei Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben, fit im Umgang mit

einer Notallsituation.

„Wir bieten regelmäßig Kurse in unserem DRK-Zentrum an, um hier die

Möglichkeit zur Wissensauffrischung oder der erstmaligen Teilnahme an einem

Lehrgang zu bieten. Im Gebäude gelten die 3G-Regelungen“, merkt Markus

Eisenhuth an. Die Erste-Hilfe-Kurse sind aktuell von besonderen

Hygienemaßnahmen betroffen. Der Wattenscheider Verband hält sich an die

konzeptionellen Vorgaben des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, dass eine

möglichst kontaktlose Ausbildung vorsieht.

Markus Eisenhuth berichtet dazu: „Die Ausbildungen finden nur in kleinerer

Gruppengröße statt.“ Maximal können aufgrund der Raumgröße somit 15

Personen an einem Kurs teilnehmen. Selbstverständlich gilt auch dabei teilweise

Maskenpflicht und Desinfektionsmöglichkeiten bestehen für die Teilnehmer.

Teilnehmerplätze werden in einem ausreichenden Abstand von mindestens 1,5 m

angeordnet und die Ausbilderinnen und Ausbilder tragen besondere FFP2-

Masken, wenn der allgemeine Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.

Das Tragen von Masken ist nicht über die gesamte Dauer obligatorisch

„Niemand muss für die komplette Zeit des Kurses eine Maske tragen“, präzisiert

Werner Rautenberg und führt weiter aus: „Während der theoretischen Abschnitte

ist genug Abstand gewährleistet, aber in den Pausen sowie beim Betreten und

Verlassen des Kursraums ist die Maske Pflicht.“ Teilnehmer müssen ihre Masken

selbst zum Kurs mitbringen.

Aufgrund der verringerten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung

zwingend erforderlich.

Die nächsten Erste-Hilfe-Kurse im DRK-Zentrum, Sommerdellenstraße

26, werden am Samstag, 05. Februar, und Samstag, 19. Februar 2022

jeweils ab 10 Uhr angeboten.

Anmeldungen werden unter Rufnummer 023227-87017 oder Email an

info@drk-wattenscheid.de entgegen genommen.