Genau wie der Gänsereiterclub Sevinghausen 1598 e.V. zu Ihren Wurzeln nach Kümmel – Kopp zurück kommt, ist es auch mit Ihrem Vereinslokalschild.

Bevor es 1989 an der Vereinshalle der Gänsereiter am Sevinghauser Gänsereiter Weg angebracht wurde, hing es am Eingang der Gaststätte Kümmel – Kopp, wo es auch jetzt wieder hin kommt.