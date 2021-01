Hamster Club trauert um sein Ehrenmitglied

Der Hamster Club Höntrop 1979 trauert um sein Ehrenmitglied Josef Najda, der im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Josef Najda hat sich über viele Jahrzehnte dem närrischen Brauchtum verschrieben und war sicherlich bis über die Grenzen NRW bekannt. So war er Schützen- und Gänsereiterkönig und 1992/93 Stadtprinz hier in Wattenscheid. Danach stand er dem Festausschuss Wattenscheider Karneval mehr als zwei Jahrzehnte als Präsident vor.

Die aufrichtige Anteilnahme aller Vereinsmitglieder gilt allen, die sich Josef Najda in besonderer Weise verbunden fühlen.