Dieses ehrenamtliche Projekt kommt wirklich an: Seit Ende November ist der Kältebus mit den Helfern abends in der Innenstadt von Bochum und bei uns in Wattenscheid unterwegs, auf dem Weg zu den Menschen, die Hilfe brauchen: den Obdachlosen der Stadt.

An Bord sind in der kalten Jahreszeit: warme Getränke und Speisen, warme Kleidung, Schlafsäcke und Decken sowie medizinische Notfallausrüstung. Aber neben dieser praktischen Hilfe zählt vor allem eines – die menschliche Wärme, die den Betroffenen von unseren Ehrenamtlern entgegengebracht wird.

Unser Team will die Menschen vor Ort erreichen, da wo sie leben. Wir sind da, hören zu und können auch über weitere Hilfsangebote in Bochum informieren. Der Kältebus unseres Kreisverbandes ist schließlich ein ergänzendes Angebot zu den bestehenden Hilfen. Wichtig ist es vor allem, in Kontakt zu kommen – und so im Notfall auch eingreifen zu können.

Wer uns bei den Aktivitäten des Kältebusses unterstützen möchte.

Bankverbindung:

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Wattenscheid e.V.

Stichwort: „Kältebus“

IBAN: DE39430500010000932434

BIC: WELADED1BOC