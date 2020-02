Karneval für Menschen mit Behinderung

Einen rauschenden Einmarsch gab es im Wichernhaus für das erste behinderte Stadtprinzenpaar Wattenscheids, Prinz Björn I mit seiner Prinzessin Nina I. Der Saal leuchtete in den Farben Blau und Weiß der Günnigfelder Karnevalsgesellschaft. Dem Treffpunkt für Menschen mit Behinderung wurde eine Kulisse geboten, die denen einer Karnevalssitzung aus den Hochburgen des Rheinlandes gleicht.

Mit Bütt und Elferrat und mit dem gut aufgelegten Sitzungspräsidenten Klaus Zirkel.

Stimmung war von den ersten Minuten an garantiert.



Die Veranstaltung wurde vom WDR aufgezeichnet und wird am Rosenmontag gesendet