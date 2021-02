Unser Kreisverband ist mit seinen vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden, den hauptamtlich Beschäftigen und zahlreichen Freiwilligendienstleistenden eine der aktivsten Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen in unserer Stadt. Das DRK in Wattenscheid kann Dank seiner Fördermitglieder viele Aufgabenbereiche, die nicht von staatlicher Seite bezuschusst oder ausreichend finanziert sind, sicherstellen.

Der Corona-Lockdown stellt aber auch uns vor große Probleme, wichtige Einnahmen sind weggebrochen, dennoch war und ist das Rote Kreuz mit zahlreichen Aufgabenfeldern für die Bürgerinnen und Bürger Wattenscheids präsent und hat Kraft und Stärken des Verbandes konzentriert, um auch während der Corona-Krise für die Betroffenen da zu sein.

Inzwischen klingeln in Wattenscheid Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler an Haustüren und werben um #Unterstützung, denn die Lage ist für den Verband durchaus ernst. Sie werden auch in den nächsten Wochen unterwegs sein, um die DRK-Arbeit vor Ort (z.B. den neuen Kältebus) vorzustellen und hierbei neue Unterstützer zu gewinnen. Hierbei werden auch #Barspenden von den Werbern zu Abmilderung der Corona-Verluste des Wohlfahrtsverbandes entgegengenommen. Natürlich beachten wir die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben.

Bei Fragen zur Mitgliederwerbung steht unter der Nummer 02327-87019 Frau Hagemann gerne bereit. Dies geht auch per Mail an info@drk-wattenscheid.de