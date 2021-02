Wir sind ein neuer Karnevalsverein und heißen KG Die Rebellen e.V.

Wir haben mit 7 Personen uns am 22.2.2020 besprochen den Wattenscheider Karneval mit einem neuen Verein zu bereichern. Mit viel Freude und Herzblut wurde vieles besprochen und die Vorschläge überschlugen sich. Mit unserer Begeisterung steckten wir schnell viele an und so wuchs der Verein noch vor der Amtlichen Gründung. Dann war es endlich soweit unsere erste Versammlung am 1.3.2020 fand statt und wir brachten die Anmeldung für den Verein auf den Weg.



Mit unserer Gemeinnützigkeit war es komplett. Doch das war noch nicht alles. Wir gingen in die Planung für unseren Hausorden, für unser Ornat und das Herrenschiffchen. Doch plötzlich kam die Frage auf was ist mit Umzüge, das ist doch für den Karnevalisten ein Ereignis worauf man nicht verzichten möchte. Also wurde kurze Hand ein Vereinsbus angeschafft der nun hoffentlich im Sommer hergerichtet werden kann. Wir sind ein geselliger und aufgeschlossener Verein der sich über jeden Interessenten freut.

Text : KG Die Rebellen e.V.

Foto: KG Die Rebellen e.V.

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Um in Wattenscheid den Brauchtum Karneval mitgestalten zu können, haben wir seid März 2020 einen Antrag auf Aufnahme im FWK und Ende 2020 einen Antrag beim BRK gestellt. Wir freuen uns mit euch allen in der nächsten Saison zu feiern.



Die Rebellen HELAU