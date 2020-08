Der Verein trauert um seine Ex. Königin Ilse Müller - Hormuth.

Ilse war 1974 -1976 Königin im All - Bü - Schü. Wattenscheid e.V. 1863.

Gehörte zuerst der Damenabteilung an. Nach der Auflösung ging sie in die 3. Kompanie. 1996 war sie Hofdame beim Königspaar Willi u. Marlis Wittlich.



Zu ihrem 90.Geburtstag stiftete sie einen Wanderpokal der immer im Frühjahr unter den Kompanien ausgeschossen wird.

Der Verein wird sein Ehrenmitglied in guter Erinnerung behalten.