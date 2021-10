Der Geruch von gebrannten Mandeln, blinkende Lichter an den Fahrgeschäften und Musik von der Karussellorgel – auf Kirmes haben die Bochumer Bürger ebenso wie die Schausteller lange verzichten müssen. Bis zum 5. Oktober herrscht nun endlich wieder Rummel: Die Herbstkirmes in der Wattenscheider Innenstadt ist die erste nach der langen Corona-Pause . Veranstaltet wird die Wattenscheider Herbstkirmes von der Bochum Marketing.

Bis zum 5. Oktober kann die Kirmes täglich von 14 bis 21 Uhr besucht werden. Rund 25 Attraktionen lassen sich auf der Wattenscheider Herbstkirmes auf der Fläche vom August-Bebel-Platz über die Hoch- und Oststraße bis hin zum Alten Markt entdecken. Mit dabei sind viele der Spielbuden, Fahr- und Belustigungsgeschäfte aus den vergangenen Jahren, auf denen Kinder ihren Mut beweisen und Eltern in Nostalgie schwelgen können.

Familientag am 5. Oktober

Neben den traditionellen Jahrmarktbuden gibt es viele Highlights wie den Love Express, das Kinderkarussell Baby 2000, den Bungee-Trampolin Outbreak Jumper oder den klassischen Autoscooter. Neu dabei ist das Fahrgeschäft Twister, bei dem es in Gondeln rasant im Kreis auf und ab geht. Diverse Imbiss- und Süßwarenstände runden das Kirmeserlebnis ab: Ob süße Mandeln, Crêpes oder doch eine Portion Pommes für die herzhaften Zungen – jeder wird fündig. Am Dienstag, 5. Oktober, findet ein Familientag mit Rabatten statt.

Corona-Hygienekonzept

Die Hygienevorschriften der Herbstkirmes entsprechen den aktuell geltenden Richtlinien der neusten Corona-Schutzverordnung. Diese umfassen in Bezug auf diese Kirmesveranstaltung die Maskenpflicht in Warteschlangen und Anstellbereichen sowie unmittelbar an Verkaufsständen, Kassen und ähnlichen Dienstleistungsschaltern.

Wochenmarkt wird verlegt

Der Wochenmarkt am Alten Markt wird indes wegen der Herbstkirmes am 5. Oktober verlegt. Die Markthändler bieten ihre Waren an diesem Tag stattdessen auf dem Parkplatz des August-Bebel-Platzes an.