WEEZE. Auf der Jahreshauptversammlung des MGV 1913 Weeze standen wieder Vorstandswahlen an. Manfred Tissen, der eigentlich den Posten „in Gute Hände“ abgeben wollte, erklärte sich nochmals bereit, den Vorsitz für weitere zwei Jahre zu übernehmen. Rudolf Dreßel stellte sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr als Geschäftsführer zur Wahl. Mit Wilhelm Lenzen konnte jedoch ein würdiger Nachfolger gefunden werden. Bern Lion wurde als 2. Kassierer in seinem Amt bestätigt. Als Beisitzer wurden für 2020 Josef Domogalla und Dr. Norbert Runge berufen. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt.

Um den Vorstand schlank zu halten, wurden die Posten des 2. Vorsitzenden und des 2. Notenwartes nicht mehr besetzt. Chorleiter Michael Sibbing, der den MGV jetzt seit fast 20 Monaten musikalisch leitet, stellte dann sein Konzept für die Zukunft des MGV vor. So soll 2020 vor allem darauf verwendet werden, den neu eingeschlagenen Weg mit

Stimmbildung, neuen ansprechenden Liedern aus dem Bereich Pop, Rock/Schlager und für die Zuschauer unterhaltsamen Auftritten mit Show- und Gesangelementen fortgesetzt werden. Damit das klappt, sind allerdings alle Sänger gefordert, fleißig an den Proben und Auftritten teilzunehmen. Nur dann könnten alle gesetzten Ziele erreicht werden.

Im Ergebnis will der Chor den begonnenen Weg fortsetzen und auch in diesem Jahr mit gesanglicher Qualität und einem Mix aus Show und Unterhaltung seine Gäste und Zuhörer begeistern.

Wer gerne den MGV 1913 Weeze bei den Proben erleben möchte, ist herzlich eingeladen. Die Jungs freuen sich über jeden, der Lust auf gemeinsamen Gesang und für den die Geselligkeit und der Spaß unter Männern eine tolle Sache ist. Jeden Donnerstagabend findet man die singenden Männer im dem Hotel Jägerhof in Weeze. Vorher und nachher wird gequatscht, dazwischen konzentriert gearbeitet.

Weitere Infos gibt es unter www.meinchor.de/mgv-1913-weeze