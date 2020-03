WEEZE. In gut vier Monaten öffnen sich die Stadttore von Parookaville (17. bis 19. Juli) am Airport Weeze bereits zum sechsten Mal. Für die 210.000 Bürger gibt es fünf Tage volles Programm auf zwölf Stage mit über 300 DJs. Die nächsten Highlights im Line-up stehen nun fest.

Mit Robin Schulz reist nicht nur einer der meist-gewünschten DJs zum vierten Mal in Folge als Mainstage-Headliner nach Parookaville ein. Der Osnabrücker House-Produzent ist seit Jahren eine Hitmaschine und einer der erfolgreichsten deutschen Künstler des letzten Jahrzehnts. Auf der Mainstage sind außerdem die Publikumslieblinge Ostblockschlampen und Blasterjaxx neu dabei.

Für freshen House-Sound sorgt am Freitag wieder Radio 1LIVE auf der Bill’s Factory. Das Line-up ist mit Headliner Martin Solveig, der bisher keine Parookaville-Edition verpasst hat sowie James Hype, Moguai und Jonas Blue, der mit 40 Mio. verkauften Platten und über 120 Platin-Auszeichnungen weltweit riesige Erfolge feiert, komplett.

Der Hardstyle-Samstag gewinnt mit Brennan Heart einen der profiliertesten Acts des Genres dazu. Am Sonntag passieren in Parookaville traditionell die verrücktesten musikalischen Aktionen. Da passt DJ, Snapchat-Star und Vollblut-Quatschkopf Dillon Francis perfekt, der nach 2016 zum zweiten Mal in die City of Dreams reist.